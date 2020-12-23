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فن

من أسوان.. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
رنا سماحة
رنا سماحة
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رنا سماحة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رنا في الصورة من أسوان بإطلالة صفراء وعلقت قائلة: "اضحك إنه يوم جديد".


وكان النجم تامر حسني أحيا حفل زفاف المطربة ونجمة أراب آيدول رنا سماحة على الملحن سامر أبو طالب، وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.


كان ضمن الحضور ريم البارودي، وياسر فرج، والمنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ، وعدد كبير من نجوم برنامجي "أراب آيدول" وستار أكاديمي، منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، وهايدي موسى، ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.


 
وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة، وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة الـ selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.





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