بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان





تألقت رنا سماحة في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أبيض بسيط و نسقت معه جاكيت عصري قصير للغاية باللون المستطردة الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.





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وانتعلت رنا سماحة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رنا سماحة على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فيما ارتدت نظارة شمس أنيقة متماشية مع إطلالتها.



