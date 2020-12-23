عضو الحكام السابق: الهيكلة الإدارية ليست من ضروريات مرحلة اللجنة الثلاثية التى تستغرق 60 يومًا

علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على ٣ قرارات أعلن عنها المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مؤخرا.





قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أعي تمامًا أن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة يملك من الدراية والخبرات لاتخاذ القرارات المُلحة فى ذلك التوقيت من أجل (ترقيع) ما أفسده الآخرون ونال من مسيرة الكرة المصرية.





أضاف : لقد أحسن حين مد فترة القيد وإضافة ٥ لاعبين لقوائم الفرق وكذلك إنهائه لجزء من مشاكل الحكام ومستحقاتهم، فكل ذلك من وجهة نظرى أمور مستعجلة وملحة.





تابع: كنت أتمنى ألا يتطرق لما يسمى بالهيكلة الإدارية للاتحاد لأنه ليس من ضروريات مرحلة اللجنة الثلاثية التى تستغرق ٦٠ يومًا.





يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت مايلي:





أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.





ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.





ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.





رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.





خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.





سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.





سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.





ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.



