برلماني: تطوير القاهرة التاريخية يؤكد حرص الدولة على حفظ التراث المصري

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البدء في تطوير القاهرة التاريخية وتعويض الشاغلين من خلال 3 اختيارات مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.





وأكد النائب محمد المسعود، في بيان له اليوم ، أن التطوير جاء في الوقت الصحيح ، خاصة وانه يهدف للحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة والتراث التاريخي لمصر، فضلا عن إعطاء الأولوية لترميم المباني التاريخية وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمنطقة.





وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهودها في توفير بيئة آمنه للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ويأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وضع محور بناء الإنسان على رأس أولوياته منذ تولى الحكم.



