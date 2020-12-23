القائد خنزر.. ماجد المصري يكشف عن سبب الاستعانة بمدربين أجانب في الملك أحمس.. فيديو

وقال الفنان ماجد المصرى، إن سبب الاستعانة هو أن هناك أحد المشاهد سيكون عبارة عن معركة كبيرة، ويجب ان يكون كل شئ قائم بشكل صحيح، وليس مجرد مشهد بالمسلسل فقط من حيث الامساك بالسيوف وصد الضربات وغيرها.

كما تحدث ماجد المصري، أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد.





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وتطرق ماجد المصري، أيضًا لكواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.





ووجه ماجد المصري، رسالة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا لكمال الأجسام- كاشفًا عن تفاصيل أول لقاء جمع بينهما، وأبرز ما لاحظه عليه من سمات تميز البطل المصري؛ وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



