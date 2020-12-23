ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:37 م
مصنع 200 الحربي يستقبل
مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة
Advertisements
كريم الخطيب
استقبل القطاع الإداري بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (م200 الحربي ) تحت رعاية المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع القافلة الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة، حيث تم إجراء الفحص الطبي لعدد 300 عامل من قطاعات المصنع المختلفة.

يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة. 

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وناشدت المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين مضيفة إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.
مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة
مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة
مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: فحص 10 ملايين مواطن بمبادرة الرئيس لـ متابعة وعلاج الأمراض المزمنة

الصحة تقدم خدماتها لنصف مليون فرد خلال سبتمبر ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

توقيع الكشف الطبي على 2486 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الصحة تعلن استعدادات الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة: توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا فور ثبوت فاعليته

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر