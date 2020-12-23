القومية للأنفاق: محطة عدلي منصور من أكبر المحطات في الشرق الأوسط

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق ومدير مشروع القطار الكهربائي، إن محطة عدلي منصور تعتبر المحطة النهائية لمشروع المترو الخط الثالث، مشيرا إلى أنها تعتبر من أكبر المحطات الموجودة في الشرق الأوسط.





وأضاف "رأفت" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المرحلة بالكامل شهر أغسطس لعام 2020، موضحا أن المحطة تشمل عدد محطات أخرى للنقل الجماعي نظرا لكبرها.





وتابع أن هناك محطة للسكة الحديد وهو قطار السويس، لافتا إلى أنه من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها الآن هو القطار الكهربائي، والذى يصل حتى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان، والقطار الكهربائي يشمل 12 محطة.



