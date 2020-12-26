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فيديو جراف

فيديو جراف.. تحويل قصر العيني الفرنساوي للعزل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
بعدما أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا قلق دول العالم، أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، أنه تم تحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالكامل إلى مستشفى العزل.   

وتتم التجهيزات منذ فترة زمنية كبيرة، وتم تحويل جزء بالفعل إلى منطقة عزل لمواجهة الموجة الثانية واستقبال الحالات التي تتزايد يومًا بعد يوم.  

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يضم مستشفى الفرنساوي 9 رعايات مركزة بإجمالي أسرّة 124 سريرًا في مختلف التخصصات، ولمزيد من التفاصيل حول تحويل قصر العيني الفرنساوي للعزل شاهد الفيديو جراف التالى.

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