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محافظات

وفاة المجاهد السيناوي محمود حمودة الأزعر بالعريش| صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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احمد صالح
توفي في مدينة العريش محافظة شمال سيناء،صباح اليوم الأربعاء ،  المجاهد الدكتور محمود أحمد محمود الأزعر نقيب صيادلة المحافظة سابقا عن عمر يناهز ٨٠ عاما .

وقد ولد المجاهد في 22 / 12 / 1941 م وبدأ دراسته فى كتاب الشيخ حمدان الرطيل بالعريش المعروفه باسم الشيخ جاد، ثم حصل على الشهاده الابتدائية والإعداية من مدرسة التعاون الإعداية بالعريش عام 1954 م، كما حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة العريش الثانوية عام 1958 م . 

وكان أول طالب من سيناء يلتحق بكلية الصيدلية جامعة القاهره عام 1958 م . تخرج منها وحصل على بكالوريوس الصيدلة والكيماء الصيدلية فى مايو 1964 م، كما كان اول عمل يلتحق به هو تكليف بالعمل فى الصحة المدرسية بالعريش من قبل وزارة الصحة فى عام 1965 م، فى عام 1966 م تم إلغاء تكليفه بطلب من محافظ شمال سيناء ومن وزير الصحة بغرض افتتاح أول صيدلية خاصة بالعريش أول صيدلية فى العريش صيدلية ابن سيناء . 


فى اثناء الاحتلال الإسرائيلى على سيناء عمل بتكليف من المخابرات الحربية العسكرية المصرية لخدمة المخابرات لجمع المعلومات عن العدو الإسرائيلى فى نوفمبر عام 1973 م، حتي تم إلقاء القبض على الدكتور محمود واعتقل من قبل العدو الاسرائيلى بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية.  

وتم تقديمه للمحاكمة الإسرائيلية فى قطاع غزة وحكم على الدكتور بالسجن المؤب، تم الإفراج عن الدكتور فى أبريل 1985 م عن طريق تبادل الأسرى، ثم حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.

و له 5 من الابناء 3 ذكور وهم : دكتور صيدلى/ بهاء الدين محمود ، والدكتور / تهامى محمود، ودكتور صيدلى/ محمد الهادى ، وبنتين هما  الهام - معلم اول انجليزية،  وإيمان - معلم اول انجليزية. 

وقد نعت العائلات والقبائل والأحزاب السياسية فى محافظة شمال سيناء الفقيد الذي وافته المنية في ذكرى ذكرى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من سيناء بعد العدوان الثلاثى على مصر، لكونه بطل من ابطال سيناء فى مقاومة العدو الصهيونى، وهو المجاهد الدكتور محمود حموده الأزعر والذي ينتمي الي احدي عاءل ات مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.  
وفاة المجاهد السيناوي محمود حمودة الأزعر بالعريش| صور
وفاة المجاهد السيناوي محمود حمودة الأزعر بالعريش| صور
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