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رياضة

لجنة تحقيق و3 تقارير.. تفاصيل جديدة عن أزمة خروج منتخب الشباب من دورة تونس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة عن خروج منتخب الشباب من دورة شمال أفريقيا فى تونس.

كانت بعثة منتخب الشباب دخلت حجرا صحيا بأحد فنادق مطار القاهرة بعد تعرض اللاعبين إلى الإصابة بفيروس كورونا بعد الخروج من دورة شمال أفريقيا فى تونس.

قال المصدر ذاته إن لجنة التحقيق المكلفة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى تلقت ٣ تقارير من الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس والجهاز الطبي والإداري حول ملابسات تعرض أعداد كبيرة من لاعبي منتخب شباب الفراعنة للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهم فى دورة شمال افريقيا فى تونس.

أضاف: لجنة تحقيق الجبلاية سوف تقوم بالاطلاع على التقارير الواردة إليها ودراستها بشكل كامل بالتزامن مع إمكانية استدعاء بعض العناصر من الجهاز الفني والطبي والإدارى لمنتخب الشباب من أجل مناقشتها فى الأزمة.

لفت إلى أن لجنة التحقيق برئاسة المستشار حسين حلمى سوف تقوم برفع تقرير واف إلى رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية المهندس أحمد مجاهد تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية حول ملابسات الأزمة.

كانت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس أسفرت عن استمرار ايجابية 15 لاعبا، بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

ومن المقرر أن يسمح للاعبين الـ 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.
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