لمجابهة كورونا.. الإسكندرية تواصل أعمال التطهير والتعقيم غرب المحافظة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم بأحياء غرب الإسكندرية، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففي حي العامرية ثان، برئاسة محمود بريك، رئيس الحي، قامت إدارة التطهير بتطهير وتعقيم مدرسة أبو دومة ونجع أبو دومة، وتطهير منطقة الهوارية ووحدة الهوارية وتم الرش بجهاز الرزاز الجامبو، وجارى الاستمرار في حملات التطهير لمجابهة فيروس كورونا وعدم انتشار الامراض

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وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة التطهير بتطهير 7 مساجد وكنيسة وجاري استكمال العمل بجميع نطاق الحي، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقد شددت المحافظة على كل الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين والبدء الفوري فى تطهيرها بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.









تأتى هذه الإجراءات ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها بأحياء الإسكندرية للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكيد على وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بكل المباني الخدمية التي يتردد عليها المواطنون بالمحافظة.





وأعلنت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.









وقال مصادر، من داخل ديوان محافظة الإسكندرية إن المحافظ كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، ولم تظهر عليه أي أعراض خلال الأيام السابقة لنتيجة المسحة.









وأضافت المصادر، أنه خلال الكشف الدوري على العاملين داخل ديوان المحافظة، تم اكشاف الإصابة بكورونا، في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية.





وأشارت إلى أن المحافظ حالته الصحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد أثناء فترة العزل.

وكان آخر لقاء للمحافظ داخل ديوان المحافظة مع تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، في حضور نائب المحافظ دكتورة جاكلين عازر، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وكشفت نتيجة تحليل كورونا عن سلبية التحليل التي أجريت لنائبي المحافظ للدكتورة جاكلين عازر، وأحمد جمال الدين.

وفي يوليو الماضي، أعلنت محافظة الإسكندرية، إيجابية نتيجة تحليل فيروس كورونا لكل من نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، ومستشار المحافظ حمدي الحشاش، واللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.