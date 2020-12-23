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شاهد.. أسرار فن التحطيب ووصوله إلى قائمة اليونسكو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:43 م
فن التحطيب
فن التحطيب
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ياسمين القصاص
قالت نيفين وجدى، مديرة البرنامج الثقافى جمعية الصعيد للتربية 
والتنمية، إن التحطيب له وجهة نظر معينة من قبل جمعية الصعيد للتربية والتنمية، منوها أن هذه الجمعية تعمل فى مجال التنمية، التعليم، الثقافة، الفنون وكل مايشمل تنمية الإنسان  لأكثر من 80 عاما.

وأضافت نيفين وجدى، خلال استضافتها فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن فن التحطيب يعتبر تراث هام جدا لدى جميع المصريين، حيث أن الجمعية تمارس هذا النوع من الفن مع فئاتها المستهدفة، بهدف بناء الأطفال والشباب بتنمية مهاراتهم التربوية، الفنية،  المعرفية والإنسانية.

وتابعت أن جمعية الصعيد تمتلك مسيرة طويلة مع فن التحطيب تحديدا كفن ورياضة، حيث أنه يعتبر رياضة تمتد إلى الفراعنة القدماء منذ  5000 عام.

وأشارت إلى أن القدماء المصريين قاموا بإستخدام التحطيب من الناحية الفنية بالرسوم على مقابرهم، وايضا من ناحية الدفاع عن النفس والقتال، مضيفا أن جمعية الصعيد لديها شركائها من الداخل والخارج ليشاركوا فى هذا الفن، حيث أن وزارة الشباب والرياضة قامت ببذل جهود متضافرة فى تسجيل فن التحطيب فى قائمة اليونيسكو كتراث إنساني.

من جانبها، أوضح عفيفي رفعت، مسئول فريق التحطيب جمعية الصعيد للتربية والتنمية، أن فريق التحطيب بجمعية الصعيد بدأ منذ 1966، حيث أنهم يقوموا بإختيار الشخص الذى يلتحق بالفرقة عن طريق معايير معينة، وأهمها أن يكون الشخص متمكن فى مسك العصا، مشيرا إلى أن يوجد العديد من البنات التي التحقوا بهذه المدرسة من الفن دفاعا عن النفس. 

وأكد مسئول فريق التحطيب، أن يعطوا لمن يتعلم من الصغار العصاة الخفيفة، حتى يتمكنوا من حملها جيدا دون اهتزاز بعد ذلك نعطيهم العصاة الأثقل، موضحا أن التحطيب يعتبر رياضة تنافس أكثر من أنها احتفالية، ولكنه يكون تنافس داخل إطار استعراضى.
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