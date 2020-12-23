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بين الناس

علاء ودعاء ضحيتان لـ مرض تآكل في الأطراف: "أمنا اللي شيلانا ربنا يخليهالنا".. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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القسم الميداني - ندي حمدي

حياة مؤلمة يعيشها كل من الأخوين دعاء وعلاء في محافظة الفيوم منذ صغرهم، مع مرض لا يرحم ولا يُشفي ولا يوجد له دواء، "دعاء" ذات ال ٢٤ من عمرها، و"علاء" ذو الـ ١٨ عاما من عمره، ولدا بنفس المرض ونفس الأعراض التي تأكل في أجسامهما وأرواحهما، ليصبحان ضحيتين لمرض وتنمر من قبل كل من حولهما.

 

في بيت عائلي يجمعه أكثر من أسرة واحدة، يسكن علاء ودعاء مع والدتهما في منزل جدتهما، لعدم توافر منزل منفصلًا لهم، ترك الأب هذه العائلة المهمومة ليبعد عنهم متخذًا له زوجة أخرى تاركًا أولاده وزوجته الأولي خلفه غير مكترث بهم بالمرة، لا يضعهم من ضمن حساباته لاغيًا لكل اهتماماتهم الطبية والنفسية والمادية، تاركهم معرضين أن يصبحوا دون مأوى في أي وقت دون منزل خاص لهم، ودون موارد مالية.

 

من ناحية أخري كرست والدة الطفلين دعاء وعلاء حياتها من أجل خدمة طفليها المرضي، متكفلة بكل ما في مجهودها النفسي والمادي لتقديم كل ما يحتاجه أولادها من مستلزمات الدواء والمأكل والمشرب وغيرها من المستلزمات اليومية المهمة، تاركة حياتها وعملها من أجل خدمة أولادها ٢٤ ساعة يوميًا، وحيدة لا يكفلها أو يساعدها أحد.

 

وتحدثت والدة علاء ودعاء إلي كاميرا "صدي البلد" قائلة إنه عند ولادتهما وجدت الكثير من الحبوب والكتل الضخمة من الدم على جسديهما، وعندما ذهبت بهما إلي أحد أطباء محافظة الفيوم أعطي لها بعض العلاج، قائلًا لها إن تلك الحبوب سوف تذهب، ولكن سرعان ما انتشرت تلك الحبوب علي جسديهما ثم تفشت لتصبح قرحة كبيرة يلصق بها الملابس ولا يستحملان آلامها المفرط.

 

وأكملت دعاء متحدثة عن مرضها قائلة: "بحس إني مش عارفة أنام ولا أمشي، مش قادرة استحمل المرض دا، هي تعاوير بتوجعني مبنعرفش نأكل لوحدينا، ولا نمشي هنا أو هنا، ولو حاولنا ممكن نتعور أكتر"، هذا المرض الغريب يترك آثارا كبيرة وواضحة على جسمي كل من دعاء وعلاء، وتطورت تلك الآثار إلي تساقط الشعر وضعف في الجسم مع تآكل كل من أطراف اليد والرجلين.

 

وعلقت دعاء علي تنمر الآخرين عليها بسبب مرضها قائلة: "بمشي في الشارع محدش يقرب مني ولا يرضي يسلم عليا كله بيبعد عني، يقولولي امشي بعيد"، وتطور هذا التنمر إلي وصفها بلقب "المحروقة" مع إلقائها بالأحجار علي وجهها، وعقبت دعاء باكية: "أنا مذنبيش حاجة دي خلقة ربنا، والمرض دا من عند ربنا وأنا بقول الحمد لله".

 

وأوضحت والدة الطفلين أن حالة طفليها تحتاج إلي غذاء مستمر، وأنهم لم يروا زوجها منذ فترة كبيرة، معقبة علي كونه في محافظة أخري مع زوجته الثانية، لا يلبي احتياجاتهم قائلة: "ولا بيبعتلنا فلوس ولا بيسأل فينا"، وكان يتبرع لهم بعض من الأموال التي تأتيهم من محبي العمل الصالح، ولكن توقف هذا الدخل في الفترة الأخيرة مما وضعهم في مأزق أكبر، معلقة: "بيبقي نفسهم في اللحمة وأنا مش معايا أجبلهم لحمة أو حاجة مغذية زي دي".

 

ووصفت والدة الطفلين أن هذا المرض ينتشر في كل أنحاء الجسم كله، حتى أن تلك الحبوب الكبيرة تظهر داخل حلقهما وتتحول إلى قرح كبيرة، مما ينتج عن عدم أكلهما وشربهما لعدة أيام، باكين متألمين آلاما شديدة من الوجع والآلام التي لا يعلمان كيف يداوونها أو تخفيفها بأي شكل من الأشكال، وتلصق الملابس فوق جسميهما بسبب القرح التي يملأها بالدم، لا يفصل بينها سوى شاش طبي خفيف.

 

كما أن هذا المرض الشنيع ينتج عن أي احتكاك أو لمس أحدهم، وأدي ذلك إلي عدم دخولهما المدارس بسبب الخوف من عدم احتمالهما لتلك الآلام الصعبة، فهما حذران كل الحذر من التعامل مع أحد أو لمس أي شيء قد ينتج عن زيادة القرح والدم في جسديهما.

 

وأشادت دعاء باكية عن دور والدتها معهما قائلة: "الصراحة هي اللي شيلانا، مش مخليانا محتاجين حاجة، بتحاول تعملنا كل حاجة بس هي تعبانة معانا اوي"، وعقبت دعاء حول مطالبتهم بالمساعدة المالية من الناس ليأتي الرد منهم قائلين لهم: "أنتم أبوكم عايش هو اللي يصرف عليكم"، لترد دعاء: "أبونا مش سائل فينا بيقولنا مش معايا، احنا كل يوم نقوم نعيط وننام علي كدة".

 

وأضافت والدة الطفلين قائلة: "الناس بتطالبني بالفلوس اللي استلفتها منهم، بس أنا مش معايا أجيب منين، جوزي سابني ومشي مش سأل فينا، العيال في الشارع بيعيبوا علي ولادي ويقعدوا يعيطوا، محتاجة كل يوم علاج وشاش أغيرلهم علي الجرح بس مش معايا فلوس"، كما أنها لجأت إلي أحد الأطباء لعمل عملية جراحة لأولادها حتي يتمكنا من الأكل بمفردهما ولكن قال الدكتور لها إنه لن يصلح بأخذ أنسجة منهم لضعفهم الحاد ولا يوجد حل آخر.

 

تعيش هذه العائلة في مأساة كبيرة، تصرخ بأعلى صوتها لسماعهم من قبل أحد المسئولين لمساعدتهم، طالبين العلاج والحل في إنهاء تلك الحياة المؤلمة المؤلمة، ويصحون وينامون على بكاء وصراخ من الآلام التي لا نهاية لها، متمنين من الله الشفاء العاجل حامدينه علي كل الأحوال.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.


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