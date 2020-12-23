لخسارة الوزن بسهولة.. 11 نصيحة عليك اتباعها لنجاح نظامك الغذائي

يسعى البعض لـ خسارة الوزن واتباع نظام حمية غذائية صارمة لخسارة الوزن الزائد، ولكن سرعان ما نتفاجأ بعدم خسارة الوزن بالرغم من اتباع الحمية بصرامة شديدة، وهو الأمر الذي يجعلنا نشعر بالإحباط والتوقف عن اتباع الحمية









وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في الريجيم والحرص عليها، وهي التي تساهم في نجاح أى نظام غذائي نتبعه.





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وأضافت "الدمرداش"، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أن اتباع النظام الغذائي وحده قد يكون غير كافٍ دون اتباع بعض الخطوات الصغيرة والبسيطة التي تساهم في نجاح الحمية الغذائية ، ومن أهمها :





1- تجنب المشروبات الغازية؛ حيث إن كوبا صغيرا من المشروبات الغازية يعادل 9 معالق سكر.





2- تجنب تناول رقائق الشيبس؛ حيث تعادل تناول 1 لتر من الزيت.





3- احذر من تناول العصائر المعلبة وغير الطبيعية؛ حيث إن تناول كوب واحد يعادل 12 ملعقة سكر، بالإضافة إلى أن شرب العصائر الطبيعية أكثر صحة، على أن يتم تناوله فريش بدون مواد حافظة.







4- تجنب تناول مكعب شوكولاتة غير خام عادية (دارك) بتعادل أكثر من 19 ملعقة سكر، واستبدالها بالشوكولاتة الدارك.





5- تجنب تناول البطاطس المحمرة التي تستهلك من الجسم 6 ساعات كي يتم حرقها، ويمكن حرقها بعد ممارسة الرياضة أو المشي لأكثر من ساعة بعد تناولها.





6- الابتعاد عن تناول المكرونة والأرز بمعدل يزيد على 5 ملاعق لأنهم يحتاجون اكثر من ساعتين من المشي المتواصل لكي يقوم الجسم بحرقها.





7- استهلاك كوب من الشاي الأخضر مع عصرة من الليمون قبل الأكل بنصف ساعة لكي تحرق السعرات الحرارية، وعدم تناولها بعد الأكل لأنها لا تعمل لى حرق الدهون إطلاقا.





8- تناول السلطة الخضراء لكي تحافظ على الشعر والبشرة أثناء الريجيم، حيث تحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة.





9- تناول الليمون المقطع وعليه نصف ملعقة من الجنزبيل الطازج يساعد على حرق الدهون بشكل سريع، لكنها ممنوعة على مرضى القرح والجهاز الهضمي.





10- شرب الماء كل ساعة أو قبل كل وجبة بنصف ساعة، حيث إن من دورها أن تساعد على حرق الجسم وتساهم في نقص الوزن لانها تعطي الإحساس بالشبع سريعا عند تناول الطعام.



