لتحسين كفاءة الطرق.. رصف شارع الثورة بالمحمودية بتكلفة أكثر من 3 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أنه جار العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمتابعة الأعمال النهائية لرصف شارع الثورة استعدادا للرش ووضع الطبقة الأسفلتية حيث يبلغ طول الشارع ٥٨٠ م٢ وعرض ١٥م بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين و٣٩٤ ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

كما أجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية لأعمال الرصف الجارية بمتفرعات شارع عبد السلام الشاذلى فى اتجاه شارع المعهد الدينى،حيث يتم رصف شوارع عمرو بن العاص ومكى والسنتريسى والناقة بأطوال 500 متر لكل منها وبتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه.

وتابع المحافظ المرحلة الاخيرة من وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع عمرو بن العاص بعد الانتهاء من تركيب بلاعات الصرف والصفايات ومطابق الأمطار بها،وشدد على مراعاة الإلتزام بالمواصفات الفنية وبالبرنامج الزمني لنهو الأعمال الجارية خلال يناير القادم .

ووجه المحافظ بالبدء فور انتهاء تلك الاعمال فى رصف المنطقة الواقعة خلف الصرف المغطى وتفرعاتها باجمالى اطوال 1200 متر حيث يتم حاليا تركيب المطابق والبالوعات وصفايات المطر بها.

رافق المحافظ خلال الجولة :- المهندس حازم الأشموني السكرتير العام. عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور، المهندس سيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف.

يذكر أن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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