العقوبات تؤرق تركيا.. أردوغان يتذلل لأمريكا والاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء، عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة منذ فرض عقوبات عليه بسبب أنشطة أنقرة المخالفة للقانون.





ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، قال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إنه يأمل في أن يشهد العام المقبل فتح "صفحة جديدة" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.





وأضاف أردوغان أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيظهر أهمية العلاقة بين واشنطن وأنقرة.





وزعم الرئيس التركي أن تركيا ليس لها أي مطامع من مساعدتها للدول الأخرى، مضيفًا: "لا يوجد لدينا أي خصومة أو عداء مع أي دولة".





وادعى أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي واجهت تنظيم داعش الإرهابي وجهًا لوجه.





وجاءت دعوة أردوغان بعدما تلقت تركيا صفعة قوية، خلال الأيام الماضية، حيث أصبح النظام التركي تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين أنقرة والغرب.





واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا، وذلك على خلفية أنشطة التنقيب المخالفة للقانون في شرق البحر المتوسط.





وقرر قادة الاتحاد خلال اجتماع في بروكسل، فرض عقوبات ضد تصرفات تركيا غير القانونية والعدوانية شرق البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، ومن المتوقع إعداد لائحة بالأسماء التي تشملها العقوبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





وفي أمريكا، صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا، وذلك بأغلبية تضمن تجاوز النقض الرئاسي المحتمل. وصوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموازنة الجديدة لوزارة الدفاع، بقيمة نحو 740 مليار دولار، وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضته للقانون، مهددا باستخدام حق النقض "الفيتو".





وينص القانون على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، فضلا عن فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".





وطالب الكونجرس الأمريكي أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على أنقرة بعد أن تسلمت نظام الدفاع الجوي الروسي "اس-400".