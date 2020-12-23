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حوادث

مقتل طالب على يد صديقه بالإسماعيلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تجرد طالب بالصف الثالث الإعدادي من مشاعر الإنسانية، وقتل صديقه بجرح غائر بالصدر، إثر خلاف بينهما أثناء حصولهما على درس بإحدى مدارس الإسماعيلية، بعد أن تم نقله إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، ثم طلبت أسرته نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، وتوفى بعد دخوله المستشفى بقليل.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث بمدينة الإسماعيلية، يفيد بنشوب مشاجرة بين صديقين أثناء حصولهما على درس بمدرسة إعدادية، تطور الشجار بينهما، فطعن شاب يدعى "أ.ع"، شاب آخر يدعى، سيف محمد عبدالونيس 15 عامًا، من منطقة حي الأسرة بالإسماعيلية بطعنة غائرة في الصدر، وتم نقله علي أثرها لمستشفى الصدر بالإسماعيلية، قبل أن تقوم أسرته بنقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى، ويفارق الحياة.

وحررت أسرة الشاب القتيل محضر، بقسم شرطة ثالث، تتهم فيه طالب بالصف الثالث الإعدادي، يدعى "أ.ع"، بالقتل العمد، وتم التحفظ على القاتل بقسم الشرطة، وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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