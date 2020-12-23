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دور مرصد الأزهر في التعامل مع قضية الروهينجا خلال مراحلها المختلفة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:31 م
مسلمى الروهينجا
مسلمى الروهينجا
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هاجر إبراهيم
قالت لمياء محمد، باحثة بمرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب، إن أزمة الروهينجا ليست حديثة العهد، بل بدأت بالتحديد عام 1937 بعد فصل أراكان عن الهند، مشيرة إلى أن أول مذبحة وقعت لمسلمي الروهينجا عام 1942، وراح ضحيتها 80 ألف مسلم.


وأضافت لمياء محمد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى": "توجد مذبحة أخرى عام 1949 اضطر بعدها بعض المسلمين إلى اللجوء لدول الجوار الإسلامية".


وتابعت: "توالت المذابح على مسلمى الروهينجا أبرزها كان عام 2012 و2015، ما اضطر بعض اللاجئين إلى الذهاب إلى ماليزيا، ثم تجددت الأزمة مرة أخرى عام 2017، والتي اضطر فيها أكثر من مليون روهنجي للجوء إلى مخيمات بنجلادش بعد الاضطهاد والعنف الذى وقع عليهم فى ميانمار".


وأكدت أنه ومع انتشار فيروس كورونا وحسبما صرحت منظمة حقوق الإنسان، فإن الحالة الصحية لمسلمي الروهينجا داخل المخيمات سيئة للغاية، حيث تم عزل 15 ألف روهنجي بعد التأكد من إصابة 79 حالة بكورونا.


وأشارت إلى أن مرصد الأزهر منذ إنشائه فى عام 2015 وهو يولى اهتماما بالغا ومتابعة مستمرة بقضية الروهينجا، لافتة إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب دعا إلى عقد مؤتمر بالقاهرة يحضره عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية في ولاية راخنجى، وبالفعل دعا فضيلة الشيخ للقيام بحملة إنسانية عالمية لإنقاذ المسلمين فى ميانمار، وبالفعل تم بدء الجولة الأولى فى ألمانيا.

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