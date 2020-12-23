إبراهيم عيسى يوجه أسئلة الشارع المصري لوزير المالية في "حديث القاهرة" الليلة

تذيع قناة القاهرة والناس الليلة حوار الإعلامي إبراهيم عيسى مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في برنامج "حديث القاهرة" التاسعة مساءً.





الحوار الذي جاء ساخنًا وامتد لساعة كاملة وجه خلاله إبراهيم عيسى للوزير أسئلة الشارع التي يفكر فيها المواطن العادي، وأجاب الوزير د. محمد معيط، بصراحة ووضوح عن جميع الأسئلة.





ويتناول الحوار نقاطًا مهمّة منها الفارق بين المواطن عندما يشغل موقعًا داخل الحكومة والمواطن خارجها ؟ ومن لديه الحق في المساءلة ؟ وهل الحديث سهلا خارج المسئولية ؟ وكيف كان يراها الدكتور محمد معيط قبل توليها؟ وهل كانت أوضاع المواطن أفضل قبل 2011 ؟.



