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حوادث

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 5934 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (499) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية .. بمخالفة قرار الغلق و إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5934) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.


جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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