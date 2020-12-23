أكثر من مليار جنيه.. تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وفى نطاق قطاع الأقصر التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات)، بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 1020 مليون جنيه (مليار وعشرون جنيها مصريا) بالتفاصيل التالية:









تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة لتطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه.









كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى حوالى 163 مليون جنيه.









وحول ما تم تنفيذه بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بـ 95 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.





وحول المشروعات (المنفذة للغير): قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري... إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالى 405 ملايين جنيه.









وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ3 قرى، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.









وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

• مـوزعات الجهد المتوسط من 21 موزع لتصبح 50 بنسبة زيادة 138%

• خطوط هوائية جهد متوسط من 2624 كم لتصبح 3140 بنسبة زيادة 7.34%

• كابلات جهـد مـتوسط من 1271 كم لتصبح 1811 بنسبة زيادة 45%

• محـولات توزيع من 3721 محول لتصبح 4320 محول بنسبة زيادة 24%

• وسعات محولات من 975.6 م.ف.أ. لتصبح 1315.89 م.ف.أ. بنسبة زيادة 38%

• خطوط هوائية جهد منخفض من 4433 كم لتصبح 5431 بنسبة زيادة 27.6%

• كابلات جهـد منخفض من 338 كم لتصبح 416 بنسبة زيادة 154%









وسعيًا لتحقيق رضاء العملاء، فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.









وفيما يتعلق بالتطوير في مجال خدمة العملاء:

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة جميع حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة.









• تم الانتهاء من تطوير مدني لـ (6) وتطوير نظم وبرامج لـ (9) مركز خدمة عملاء من إجمالي (9) مراكز.

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.

• تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

• توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.









وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، حيث تم تنفيذ الآتي:



• إنشاء موزعات جديدة في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال.

• إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

• تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

• تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.









وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.









وشدد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.









وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.









وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.







