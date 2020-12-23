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حوادث

خطر على الصحة العامة.. ضبط ١٣ طن دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع وجبات جاهزة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٣ طن "مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بمحافظة القاهرة.


 وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، كما تم ضبط ٤ أطنان سلع غذائية" - أرز – توابل – زيت طعام" بدون مستندات، "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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