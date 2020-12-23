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برلمان

وكيل البرلمان يهنئ النواب الجدد.. ويؤكد: ينتظركم مهام كبيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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فريدة محمد
 قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التهنئة للنواب الجدد أعضاء مجلس النواب من جميع ممثلي الشعب المصري في مجلس النواب من أحزاب ومستقلين، متمنين لهم كل التوفيق من أجل مصر، مؤكدا على أهمية البرلمان القادم في دعم الدولة المصرية ودوره المحوري في دعم الحياة السياسية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.

وقال وهدان في بيان له، أن  برلمان 2021 تشكل من 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب ضمهم ائتلاف انتخابى، إلى جانب 96 عضوا مستقلا،  مؤشر قوى على وجود تنافسية حقيقة داخل البرلمان الجديد، مشيرا إلى أن الصندوق كان الحاكم وكان هناك منافسة قوية وشديدة بين جميع النواب في مختلف الدوائر.

واضاف وهدان أن مجلس النواب 2021  له دورا مهما للغاية في دعم الحياة السياسية والحزبية في مصر، في ظل الأوضاع المتأزمة والتي تحتاج إلى حلول تشريعية، وكذلك تفعيل القوانين المعطلة، مضيفا أن البرلمان القادم ينتظره مهام كبيرة وخطيرة.

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