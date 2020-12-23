شباب الأعمال: التقنيات الرقمية والمتنقلة ستغير مستقبل الأعمال وتسويقها

قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن نظام المعاملات بين المؤسسات التجارية (B2B) قد تغير نتيجة للتقنيات الرقمية والمتنقلة، فهناك تغيير جوهري في الطريقة التي يستهلك بها مشترو تلك المعاملات كجزء من الثورة التكنولوجية ، قائلا" هم الآن لديهم المعرفة الكافية عن المنتج قبل شرائه أو قبل أي تفاعل مع مندوبي المبيعات".





وأضاف "مخلوف"، أن الإنترنت مكن المشترين اليوم، فربما أصبح لا يتعين عليهم الاعتماد على المبيعات كمصدر أساسي للمعلومات في بداية رحلة الشراء، حيث يتوقع المشترين تجربة شراء أكثر سلاسة وشفافية، وبالتالي أصبحت الموائمة بين التسويق والمبيعات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشددا علي أنه ولتحقيق هذا التوافق، فأنت تحتاج إلى تحويل نموذج التسويق والمبيعات بالكامل".









ويشير مخلوف رئيس شركه بوست، إلى أنه نتيجة تعاملنا الوثيق مع المعاملات بين المؤسسات التجارية وللمقابلات الأخيرة التي أجريناها مع أكثر من 300 من كبار المديرين التنفيذيين للشركات المصرية الكبرى في العديد من القطاعات، والتي أظهرت الحاجة إلى تحول كامل في طريقة إشراك الشركات التي تتعامل بطريقة B2B مع العملاء وبياناتهم واستخدام التكنولوجيا واكتساب مهارات جديدة، حيث تمكنت الشركات التي تطبق تلك الأساليب والتقنيات الجديدة من تحقيق نتائج رائعة، بما في ذلك الكفاءات في التسويق التي تحسنت بنسبة 15٪ إلى 30٪.









وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، أنه "على صعيد آخر ظهر مشتري الB2B الرقمي والذي هو أكثر مهارة في البحث والمعاملات عبر الإنترنت"، قائلا" كبار الشركات مثل Amazon, Uber, and Netflix التي تتعامل بطريقة الB2C صاغت تجارب وتوقعات المشترين الجدد، فعند إجراء المعاملات التجارية، فإن المشترين يتطلعون إلى تجربة مماثلة عبر الإنترنت، وبالتالي تحتاج الشركات إلى إتقان فن إشراك عملائها، وإلا فإنها ستواجه فرصة فقدان العديد من الفرص الرائعة.



