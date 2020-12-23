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محافظات

احذروا الشائعات.. صحة بني سويف: معلومات مغلوطة عن حالات كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
حذرت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف من تداول المعلومات والبيانات المغلوطة وغير الدقيقة التي يتم نشرها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة بعدد حالات الإصابة أو الوفيات بفيروس كورونا وأية تداعيات تخص الفيروس.

وأكدت المديرية أن وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها التصريح والإدلاء بأي معلومات  تخص تداعيات فيروس كورونا، طبقًا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء موضحة أنها تحتفظ  بحقها القانوني ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تخالف ذلك وتقوم بنشر معلومات غير دقيقة وتتعدى تعليمات الحكومة في هذا الشأن.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق خلف المعلومات غير الدقيقة، وتحرى المصدر الرسمي فيما يتعلق بمعلومات وبيانات تداعيات كورونا.
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