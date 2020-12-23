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أخبار البلد

هل تروي البنوك عطش مستثمري السياحة.. ماذا يحاك على أرض الواقع

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:59 م
فنادق مصر - ارشيفية
فنادق مصر - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
انهاك اقتصادى لبعض الكيانات السياحية كنتيجة طبيعية للعديد من الازمات بداية من الثورة حتى جائحة كورونا، والذى عاني القطاع منه على مدار تقارب الـ 10 سنوات ، من انحسار حركة السياحة اليها ، مع عدم إمكانية البعض منها الحصول على القروض الميسرة من بعض البنوك ، لتقف فى حالة جمود اقتصادي ومشروعات لم تستكمل .

وفى إطار معاناة بعض الكيانات السياحية، نرصد اراء مستثمري السياحة بها ، لرصد أوجاعهم و الخروج بحلول منطقية لتروي مبادرات البنك المركزي عطشهم لإحداث حراك سياحي .

وجه سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ، الشكر لرئيس البنك المركزى طارق عامر ، لإطلاق مبادرة دعم السياحة ، بالإضافة الى مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021 ، وذلك إيمانا منه ان القطاع يمر بأزمة لم يمر بها من قبل .

أوضح سامى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أننا نتذكر جيد كلمات رئيس البنك المركزى طارق عامر فى احدىة اجتماعاته مع المستثمرين ، نريد أن نخسر عام ولكن نكسب 100 عام قادم ،مؤكدا أن دعمة المتواصل يجب ان يكلل بتعاون جميع الوزارات المرتبطة بصناعة السياحة ، ستشهد المنظومة طفرة .

أشار رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ، إلى فكرة دعم وتمويل البنوك يجب أن ترفع عن من يصل نسبة اشغال فندقة 50% ، على أن يقدم الدعم فقط لمن يحقق نسب اشغال تقدر من صفر الى 5% ، ويتم اسقاط الديون من عليه ، موضحا ان بعض المنشات الفندقية أغلقت فى ظل انحسار الحركة و التكلفة العالية  قائلا : "الاحمال كتيرة علينا".

استكمل حديث قائلا : الأعباء بالمناطق الحدودية مرت بمشاكل سياحية اكثر من أى منطقة أخري ، وهنا يؤكد بضرورة  أولوية دعمها خاصة من يصمد إلى اليوم  ، حتى يعود الحراك السياحي ، مطالبا بتجميد غرامات المياه والضرائب العقارية على المنشات السياحية و الفندقية التى لا تعمل .

طالب بضرورة نظر الحكومة ، لملف دعم طابا نويبع و المناطق السياحية الحدودية ، والتكاتف معهم على غرار مبادرة البنك المركزى بالااضفة إلى توفير قروض لرواتب الموظفين الموظفين دون فايدة فى فترة  العثرات فقط  ، لافتا لم نسرح عامل فى ظل الازمة الراهنة .

وحول صعوبة اليات حصول المستثمرين على قروض البنوك ، افاد أن هناك مستثمرين يحصلون على منح وقروض بالفعل وليس الجميع ، فى ظل وجود اشتراطات محددة ، منها وجود ميزانيات محددة ، وهو ما لاتستطيع بعض الفنادق بالمناطق الحدودية ، ايجادة نظرا للانحسار الشديد فى الحركة بالاضافة الى توقف بعض المشروعات المشتركة مع البنوك .

ووجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، والذى خصص منطقتين واحدة المنطقة الحرة لنويبع وأخرى لمطار نويبع ، والذى يهدف لاحداث حراك سياحي بالااضفة الى تصدير المنتجات الزراعية الى دول العالم .

أضاف رامى فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشات الفندقية ، الى ان البنك المركزي يتيح قروض للفنادق خاصة بسداد الرواتب وتكاليف الصيانة بفائده قدرها 5% ، وقد واجهة بعض الفنادق مشكلات عند الاستفادة من المبادرة ، لرفض بعض البنوك تنفيذها .

أوضح رامي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك تعميم من غرفة المنشات الفندقية فى حالة حصول المنشأة على شهادة من الاتحاد المصري للغرف السياحية تفيد العضوية بالغرفة وموجهة الى احد البنوك للاستفادة من المبادرة الخاصة بالرواتب و الصيانة بقيمة فائدة الـ 5% ، وفى حال تعرضها للرفض يتم اخطار الغرفة بسبب ذلك الرفض وذلك ليتسني للغرفة اتخاذ اللازم .

المح الدكتور عاطف عبداللطيف ، عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بمساندة القطاع ، لتترجم على ارض الواقع بصدور تعليمات البنك المركزى ، باعلان مبادرات لمنح البنوك المصرية القروض .

وحول المشاكل المتعلقة باقراض البنوك القطاع السياحي ، قائلا : أن هناك بعض البنوك تتعامل مع المنشات السياحية و الفنادق و الشركات ، كأننا فى وضع طبيعي وليس انحسار للحركة السياحية، وتتطلب مراجعات الطلبات المقدمة من المستثمرين قرابة الشهر او شهرين  يعقب بعضها رفض ، وتعود لاسباب ان المنشأة متعثرة أو خطورة الاقراض، وهو الغير منطقي حيث ان الاغلب المتوجه للاقتراض متعثر و الا ماكان لجئ لذلك ، مشيرا الى ان القطاع مر بالعديد من المشكلات بداية من الثورة مرورا بانتشار جائحة كورونا .
ووصف عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء ، أن ارض الواقع تلوح أن هناك تخوف من التعامل مع السياحة ، بسبب انه يجري الاستعلام الائتماني  "اى اسكور " ، حيث تدرس ملفات المستثمرين وترفض بالاضافة الى أن هناك بعض البنوك ترفض التعامل مع السياحة و اخري وجب ان يذهب البنك الاساسي الخاص له حسابت المنشاة الفندقية ، مطالب بمزيد من التفهم و المرونة فى التوقيتات الحرجة .

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