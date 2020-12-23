بسبب كورونا.. اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا: الوضع في بريطانيا كارثي

أكد مصطفى رجب، رئيس إتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أن هناك حالة غضب من الشعب البريطاني تجاه تصرفات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى ان جميع المحلات مغلقة هناك إلا المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية.

وأضاف "رجب" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، كل التجمعات ممنوعة حتى خلال موسم الكريسماس ، موضحا أن الجديد فى سلالة كورونا الأن هى سرعة انتشارها.





وأكد أن بريطانيا الأن تعيش فى كارثة، وهى تكدس اللوريات التي تحمل المواد الغذائية وجميع المستلزمات التى يحتاجها الشعب البريطانى، متابعا أن هناك 50 دولة أوروبية منعت الطيران أو أى وسائل تواصل مع بريطانيا، سواء كانت باخرات أوطيران، مما سينتج عنه قصور فى تلك المستلزمات ، وآثاره ستظهر خلال أسبوع.

وأكد أنه لا يوجد إحصائية لعدد المصريين المتوفين نتيجة الكورونا، لافتا إلى مصاب كورونا المصرى فى بريطانيا لا يتم تسجيله فى القنصلية.

وأشار إلى أن إتحاد الكيانات المصرية اطلق حملة توعية للمصريين بالالتزام بالتعليمات الصادرة لهم والبدء فى تفعيل حملة "سجل نفسك فى قنصلية بلدك"، حتى تستطيع القنصلية توصل المعلومة

للمواطنين المصريين.