أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بدعم من مشتريات المستثمرين خلال منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بي بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة.