ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بدعم من مشتريات المستثمرين خلال منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بي بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ثاني جلسات الأسبوع.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تربح 4 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

باشا مصر.. أمير كرارة في أحدث ظهور له داخل سيارته

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021