كفى شجبا وانتقادات.. رئيس القومى لحقوق الإنسان يوجه رسالة للخارج.. فيديو

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه يجب أن لانتوقف كثيرأً عن التقارير التى تصدر من دول العالم حول ملف حقوق الإنسان فى مصر، مضيفا أننا فى شهر ديسمبر وبمناسبة مرور 72 سنة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قمنا بعمل العديد من الندوات عن حقوق الإنسان.





وأضاف "فايق" خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر 2"، أن أن الجانب الثقافى هو أحد الجوانب الهامة فى مجال حقوق الإنسان مضيفًا أن مكتبة الإسكندرية تقوم بالاهتمام بهذا الجانب.





وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن حقوق الإنسان فى مصر شهدت فى الفترة الأخيرة تطواًا كبيرًا، مضيفًا أن حقوق الإنسان هى حقوق سياسية ومدنية بجانبها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.





وأضاف أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت طفرة كبيرة وقدرت أنها تعالج جميع المشاكل التى طرقتها الانظمة السابقة مثل تهميش المناطق وبعض القوى والأفراد و تنمية سيناء





وأكد "فايق" أن حقوق الإنسان شهدت العديد من الإنجازات الفترة الماضية مثل التأمينات الصحية والاجتماعية بالإضافة إلى علاج فيروس سى





وأشار"فايق " إلى أن هناك هجمات دائمًا على مصر فى ملف حقوق الإنسان لأن هناك قوى كثيرة تريد أن لاتنجح مصر فى مشروعها الكبير ولكننا لانتوقف والهجمات ستستمر.





وأضاف "فايق" فى نهاية لقائه أنه راض بشكل عام عن ملف حقوق الإنسان فى مصر وهناك بعض الأشياء لست راضيًا عنها ونعمل على تصحيحها، متابعًا أن " هناك أمل كبير جدًا أن حالة حقوق الإنسان فى مصر ستتحسن بشكل كبير الفترة المقبلة





وتابع "فايق" حديثه "أقول للخارج كفى شجبا وانتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر لأنه لا يفيد أحد وأن مسيرة التقدم فى مصر ستستمر فى جميع المجالات