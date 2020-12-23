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تعليم

بعد وفاته بـ كورونا.. محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة ينعيان عميد كلية الهندسة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:11 م
الدكتور محمود نعمة
الدكتور محمود نعمة الله
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محمود زيدان
نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود نعمة الله عميد كلية الهندسة بالجامعة والذي وافته المنية اليوم.

وقال دسوقي في بيان له "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخي وصديقي وزميلي الخلوق طيب القلب حسن الخلق محمود نعمة الله عميد كلية الهندسة بالجامعة.

وأضاف، نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات الجامعة ولا نقول إلا ما يرضى الله ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى الأسرة قائلًا، " لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعًا لمحزونه ويطمئننا جميعا أنه في حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.
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