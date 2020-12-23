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محافظات

محافظة شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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احمد صالح
تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم الأربعاء، يرافقه عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، والدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، المبنى الاجتماعي التابع لاستاد العريش الرياضي، لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة. 

وأشار المحافظ في بيان، إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة ، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

من جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلي البيانات والخدمات المعاونة وغيرها مع إعطاء دورات تدريبية لهم لاكتساب خبرات في التعامل مع المنظومة الجديدة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


ولفت الدكتور طارق شوكه، إلى أنه سيجري افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة : أحدهما بوحدة صحية في بئر العبد ، والآخر بوحدة صحية في الحسنة بوسط سيناء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن المستشفيات تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه الكورونا ، الي جانب توافر  الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات العامة والمركزية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان .

مشيرا الي ان أن رصيد خزانات الأكسجين بمستشفى العريش العام ،يحتوي على ٢٢٢٠٠ لتر، ولا يوجد نقص في الأكسجين نهائيًا.

وأضاف أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال، كلّف وفدًا طبيًا من مديرية الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، للقيام بتفقد المستشفى، الشيخ زويد، وتقدير احتياجاته في المرحلة المقبلة واطّلع الوفد على مدى استعدادات مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

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