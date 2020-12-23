محافظة شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

، اليوم الأربعاء، يرافقه عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، والدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، المبنى

الاجتماعي

التابع لاستاد العريش

الرياضي،

لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح

حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ في بيان، إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة ، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.



من جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلي البيانات والخدمات المعاونة وغيرها مع إعطاء دورات تدريبية لهم لاكتساب خبرات في التعامل مع المنظومة الجديدة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





ولفت الدكتور طارق شوكه، إلى أنه سيجري افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة : أحدهما بوحدة صحية في بئر العبد ، والآخر بوحدة صحية في الحسنة بوسط سيناء.



