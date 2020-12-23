تطوير شامل.. رسالة مؤثرة من رئيس هيئة قناة السويس في ذكري تأسيس ترسانة بورسعيد

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكري الستون لقيام الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر بوضع حجر الاساس لترسانة بورسعيد البحرية.
وارسل الفريق اسامة ربيع في كلمته، تحية شكر وتقدير وعرفان بالجميل لرجال ترسانة بورسعيد البحرية والاوفياء، مؤكدا علي حرصه علي تقديم كل اوجه الدعم لهم لاستكمال مسيرة العطاء والتي سطرها رجال الترسانة من احرف من نور
كما شدد رئيس هيئة قناة السويس علي تقرير جميع الجهود المبذولة والأفكار. الخلاقة، لتطوير الصرح الشامخ، علاوة علي تهيئة الظروف وتذليل العقبات بما يحقق الرفعة لقناة السويس.