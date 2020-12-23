تطوير شامل.. رسالة مؤثرة من رئيس هيئة قناة السويس في ذكري تأسيس ترسانة بورسعيد

، اليوم الاربعاء، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكري الستون لقيام الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر بوضع حجر الاساس لترسانة بورسعيد البحرية.





وارسل الفريق اسامة ربيع في كلمته، تحية شكر وتقدير وعرفان بالجميل لرجال ترسانة بورسعيد البحرية والاوفياء، مؤكدا علي حرصه علي تقديم كل اوجه الدعم لهم لاستكمال مسيرة العطاء والتي سطرها رجال الترسانة من احرف من نور



