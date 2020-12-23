ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطوير شامل.. رسالة مؤثرة من رئيس هيئة قناة السويس في ذكري تأسيس ترسانة بورسعيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكري الستون لقيام الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر بوضع حجر الاساس لترسانة بورسعيد البحرية.

وارسل الفريق اسامة ربيع في كلمته، تحية شكر وتقدير وعرفان بالجميل لرجال ترسانة بورسعيد البحرية والاوفياء، مؤكدا علي حرصه علي تقديم كل اوجه الدعم لهم لاستكمال مسيرة العطاء والتي سطرها رجال الترسانة من احرف من نور

 كما شدد  رئيس هيئة قناة السويس علي تقرير جميع الجهود المبذولة والأفكار. الخلاقة، لتطوير الصرح الشامخ، علاوة علي تهيئة الظروف وتذليل العقبات بما يحقق الرفعة لقناة السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائد القوات البحرية: نمتلك قوة ردع لكل من يهدد مصالحنا .. وننفذ برامج تصنيع فرقاطات شبحية طراز "ميكو 200"

حسين طنطاوي.. رئيس هيئة قناة السويس يدشن أكبر كراكات الشرق الأوسط

رئيس هيئة قناة السويس: تعاون مع هولندا في تدشين أكبر كراكات الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يتفقد ترسانة بورسعيد البحرية لمتابعة مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة

ترشيحاتنا

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

العثور على مسمار يرجح استخدامه في صلب المسيح.. تفاصيل

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

شاهد.. آسر ياسين في أحدث ظهور له.. والجمهور: أفضل فنان

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر