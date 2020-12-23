صحة الشرقية: استمرار حملات التوعية الصحية بصالونات الحلاقة للحد من انتشار العدوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات بالمحافظة، بتكثيف الحملات والندوات لتدريب وتوعية المواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوفيرات، للحد من إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وأيضًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، تحت شعار "إحمي نفسك إحمي أسرتك" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، بهدف التصدي والقضاء علي بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية والتي تم حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا علي تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، وأيضا تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبية علي أهمية إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، وأهمية إرتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وطرق التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوي وحفاظا علي البيئة، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد علي أنه في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة الثقافة الصحية، وجميع القائمين والمشاركين علي الجهود المبذولة من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو حماد، حملة للمرور علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو حماد.

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمركز حضانات يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بقرية الأسدية مركز أبو حماد، والذي يضم جهاز سرفو، وعدد ٥ حضانات، وكبسولة، وجهاز تنفس صناعي، و٢ جهاز cpap، و٢ جهاز syrige pump، وتبين وجود أطفال مبسترين بالحضانات، منهن ٣ حالات إصابة بالصفراء، وتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية، وتحويل الحالات إلي مستشفيات الصحة بالمحافظة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبعد الإتصال بأهالي هذه الحالات وتم الإتصال بأهالي الحالات.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم ٢٦٠٠١ جنحة لسنه ٢٠٢٠، بمركز الشرطة بأبو حماد.