ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مبادرة جديدة لإعادة تدوير المخلفات.. فن تصنيع الحقائب من بقايا الجلود

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني- محمد المنشاوي
أطلقت جمعية "سوا عالجنة" مبادرة جديدة بالتعاون مع بعض السيدات بمنطقة إمبابة لإستغلال بقايا الجلود المهدرة من المصانع وإعادة تدويرها من جديد وتزينها ببعض الأشغال اليدوية ثم بيعها في المعارض.

وقالت سيدة محمود بيومى ، رئيس مجلس إدارة جمعية سوا عالجنة في حوارها مع "صدى البلد" ، إن الجمعية لديها أكثر من نشاط لمساعدة ذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات الباحثات عن مصدر دخل لتحسين مستوى معيشتهن.

وأضافت بيومى ، أن جمعية سوا عالجنة قامت بعمل بروتوكول تعاون مع عدة جهات ومؤسسات، منها بروتوكول مع "مركز تحديث الصناعة" لإرسال مدربات بكفاءة عالية لتدريب العاملين بهدف إخراج منتج ذو قيمة ومنافس في السوق.

من جانبها قالت سارة رضا، إحدي العاملات في الجمعية، إن العمل في تصنيع الجلود أعطاها دفعة كبيرة للحياة بعدما كانت حياتها مليئة بالملل ،وتعاني من العنف الأسرى وعدم التشجيع من البيئة المحيطة بها.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنها تريد تزويد السيدات والعاملين بمواد خام للتصنيع، وإستغلال مهارتهن في التصنيع ليستطيعوا مساعدة أنفسهم وذويهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمل إبراهيم تكتب: معرض تراثنا.. ملتقى الفن والجمال والإبداع

بعد تبرعها .. شاهد سيدة تطالب جمعية خيرية بإسترداد ما أرسلته لهم

«خير بالتقسيط» .. مبادرة جديدة من الأورمان لدعم زواج اليتيمات بـ كفر الشيخ

خير بالتقسيط.. مبادرة من الأورمان تجوب مراكز المنيا لتعريش أسقف منازل الأسر الأكثر احتياجا

"خير بالتقسيط".. مبادرة من الأورمان بقنا لتسقيف وتركيب أبواب وشبابيك للمنازل المتهالكة

الأورمان تطرح مبادرة خيرية للمساهمة فى تعريش الأسقف وتركيب الأبواب بأسوان.. شاهد

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات سلطان الطرب جورج وسوف

بعد انهيار أسعارها.. الزراعيين توضح كيف تحل أزمة البطاطس

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

دعاء لأبي المتوفى.. يغفر الله له ويضيء قبره

سيد عبدالحفيظ: الأهلي يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية امام سونيديب

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021