مبادرة جديدة لإعادة تدوير المخلفات.. فن تصنيع الحقائب من بقايا الجلود

أطلقت جمعية "سوا عالجنة" مبادرة جديدة بالتعاون مع بعض السيدات بمنطقة إمبابة لإستغلال بقايا الجلود المهدرة من المصانع وإعادة تدويرها من جديد وتزينها ببعض الأشغال اليدوية ثم بيعها في المعارض.





وقالت سيدة محمود بيومى ، رئيس مجلس إدارة جمعية سوا عالجنة في حوارها مع "صدى البلد" ، إن الجمعية لديها أكثر من نشاط لمساعدة ذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات الباحثات عن مصدر دخل لتحسين مستوى معيشتهن.





وأضافت بيومى ، أن جمعية سوا عالجنة قامت بعمل بروتوكول تعاون مع عدة جهات ومؤسسات، منها بروتوكول مع "مركز تحديث الصناعة" لإرسال مدربات بكفاءة عالية لتدريب العاملين بهدف إخراج منتج ذو قيمة ومنافس في السوق.





من جانبها قالت سارة رضا، إحدي العاملات في الجمعية، إن العمل في تصنيع الجلود أعطاها دفعة كبيرة للحياة بعدما كانت حياتها مليئة بالملل ،وتعاني من العنف الأسرى وعدم التشجيع من البيئة المحيطة بها.





وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنها تريد تزويد السيدات والعاملين بمواد خام للتصنيع، وإستغلال مهارتهن في التصنيع ليستطيعوا مساعدة أنفسهم وذويهم.