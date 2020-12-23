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أخبار العالم

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:48 م
الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن تسجيل رقم قياسي في إصابات كورونا الإسبو
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دعاء ابوهشيمة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات تم تسجيلها في الأمريكتين.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر .

وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفًا في نفس الفترة.

كما أشارت البيانات إلى استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من حدوث فزع كبير؛ بسبب اكتشاف نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، قائلة إن هذا الأمر جزء طبيعي من تطور الوباء. 

ورأى مسئولون في الصحة العالمية، أن اكتشاف هذا التحور الجيني في الفيروس، هو شيء إيجابي، حيث أنه دليل كاف على عمل أدوات تتبع الفيروس بشكل جيد في العالم. 

كما أكدت المنظمة ، أمس الثلاثاء، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية المعتادة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول  العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت أحدث بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة حول العالم منذ تفشي الوباء وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
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