وفاة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا متأثرا بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة الدكتور توفيق أبوعيطة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، داخل العزل الصحى بمستشفى كفرالزيات العام إثر إصابته بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.





ونعت نقابة الأطباء فى بيان اليوم الأربعاء، الطبيب الراحل أن يتغمده الله ابواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



