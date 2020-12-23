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محافظات

وفاة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا متأثرا بفيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة الدكتور توفيق أبوعيطة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، داخل العزل الصحى بمستشفى كفرالزيات العام إثر إصابته بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها. 

ونعت نقابة الأطباء فى بيان اليوم الأربعاء، الطبيب الراحل أن يتغمده الله ابواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كان الطبيب المتوفى، قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقله للعزل الصحى داخل مستشفى كفرالزيات العام، إلي أن وافته المنية.
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