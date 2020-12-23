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أصل الحكاية

كورونا تضع الكبار في دائرة الحساب.. غرامات مخالفة الإجراءات الوقائية تكسر هيبة الرؤساء والمسئولين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
فضحت وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكات رؤساء دول ومسئولين كبار للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي أصبحت أداة لتجريد المسئول من حصانة منصبه ومعاملته كمواطن تُطبق عليه القرارات ويُحاسب في حال مخالفتها.
 
* الرئيس التشيلي
اضطر الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، لدفع غرامة قدرها 3500 دولار؛ وذلك لتواصله مع الآخرين دون ارتداء كمامة بعدما ظهر في صورة سيلفي له على مواقع التواصل الاجتماعي.

* رئيس البرازيل
قرر قاض في البرازيل فرض غرامة على رئيس بلاده جايير بولسونارو، إذا ظهر علنا دون ارتداء الكمامة، وتلك ليست المرة الأولى؛ حيث سبق وأن ظهر دونها أكثر من مرة، وسط تفشي  جائحة كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

* رئيسة وزراء اسكتلندا
اعتذرت رئيسة الوزراء الاسكتلندرية نيكولا ستورجون، بعد أن شاهدها البعض في إحدى الحانات وهي غير مرتدية قناعا للوجه، وتنتهك القواعد الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، بعدما دعت باستمرار إلى أهمية تغطية الوجه بالكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

* رئيس أوكرانيا
لم يسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دفع غرامة مالية لعدم ارتداءه كمامة بعد انتشار صور له أثناء جلوسه على أحد المقاهي مع عدد من الأشخاص دون ارتداء الكمامة.

* بابا الفاتيكان
وفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تجنب البابا فرانسيس عدة مرات ارتداء الكمامة، حتى عندما استقبل مؤخرًا عددًا قليلًا من رجال الدين المرتدين الكمامات بينما كان الأساقفة يرتدون الأقنعة طوال وجود الجمهور، إلا أنهم خلعوها عندما اصطفوا لمصافحة بابا الفاتيكان والتحدث معه لفترة وجيزة على حدة.

* رئيس وزراء بلغاريا
دفع رئس وزراء بلغاريا غرامة مالية تقدر ب 174 دولارا أمريكيا لعدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لإحدى الكنائس والتي جاءت بحضور عدد من الصحفيين والقساوسة.

* والد رئيس وزراء بريطانيا
دفع ستانلي جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون غرامة مالية تقدر ب 200 جنيه إسترليني لعدم ارتداء الكمامة أثناء التسوق في أحد المتاجر.

* والد رئيس الوزراء البلجيكي
اعتذر هيرمان دي كرو والد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لعدم ارتداء الكمامة أثناء مشاهدته سباق دراجات وتعهد بدفع الغرامة المالية الموقعة عليه.
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