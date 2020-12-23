محافظ الشرقية يُصدر قرارين بترقية وتوفيق أوضاع 24 ألف معلم وأخصائي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار 9720 لسنة 2020 أنه إعتبارًا من 1 / 1 / 2020 يرقي أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين ومايقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين إستوفوا باقي متطلبات الترقية إلي الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "23958 " إلى الوظائف الأعلى المستحقه لكل منهم .

أوضح المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من إستيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانونًا وذلك إعتبارًا من اول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

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كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9721 لسنة 2020 والذي ينص على نقل شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم والبالغ عددهم " 93 " على إختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه ، الأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديرية التعليمية التابعة لها والذين إستوفوا برامج التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو مايعادلها طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والموضحه فيما يلي : -

• ينقل شاغلوا الدرجة الثالثة ( بأقدمية سنتين ) إلى وظيفة معلم / أخصائي .

• ينقل شاغلوا الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول / أخصائي أول .

• ينقل شاغلوا الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول " أ" / أخصائي أول " أ " .

وأشار المحافظ أنه سيتم نقل كل من ينطبق عليه القرار والبالغ عددهم 93 إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم ومنحهم بدل الإعتماد المقرر وذلك بعد التحقق من إستيفائهم باقي إشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها ومراعاة ترتيب الأقدمية من المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة على أن يتم منحهم بدل الإعتماد المقرر لهم إعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذا القرار .

أوضح المحافظ ان القرارين الصادرين جاءا بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنه 2008, 93 لسنه 2012 , 16 لسنه 2019 وعلى قانون الخدمه المدنيه الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديميه المهنيه للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحه التنفيذيه للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه وعلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 247 الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2020 بشأن منح شهادة الصلاحيه للترقي لأعضاء هيئه التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها الذين استوفوا متطلباتها اعتبارا من 1/1/ 2020 وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته وعلى ما عرضه السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعلي مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والمؤرخة في 4/11/2020 وعلي ما انتهت اليه مذكرة السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 9/11/2020 وعلي قرار الأستاذ الدكتور وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني رقم 225 بتاريخ 26/11/2020