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أخبار البلد

وصفتها بـ كيانات سرطانية.. بلاغ من الصيادلة لـ إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا لبيع الأدوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمد غالي
تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا تقوم ببيع الأدوية عبر الانترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتى تبيع الأدوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأوضحت النقابة أن هذه المواقع الإلكترونية كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الإلكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان.

وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.

الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت ضد ال13 تطبيقا السابق ذكرها، وتأتي تلك الإجراءات فى إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث أنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
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