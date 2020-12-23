وصفتها بـ كيانات سرطانية.. بلاغ من الصيادلة لـ إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا لبيع الأدوية

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا تقوم ببيع الأدوية عبر الانترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتى تبيع الأدوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.





وأوضحت النقابة أن هذه المواقع الإلكترونية كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الإلكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان.





وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.



