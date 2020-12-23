فتاوى شغلت الأذهان.. حكم الحلف على عدم تناول طعام معين لأجل الريجيم.. حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد السشوار.. هل الذهب المدخر لتجهيز البنات عليه زكاة.. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

- فتاوى شغلت الأذهانهل يجوز الحلف على عدم تناول طعام معين لأجل الريجيم
- هل يجوز قراءة القرآن وقول دعاء الختم بدون وضوء
- هل يجوز قتل القطط المفسدة في البيت؟
- حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد "السشوار"
- هل الذهب المدخر لتجهيز البنات للزواج عليه زكاة
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثير من الناحية الشرعية، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في التقرير التالي:
وأجاب "وسام" قائلًا إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ((وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) الآية 224 سورة البقرة، وبالتالي فالأفضل هو عدم الحلف حتى لا تقع في اليمن، لأنك لو حنثت في اليمين لوجبت عليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين.
وتابع: "ويمكن أن تبحث عن طريقة تساعدك في الامتناع عن هذا الطعام".
ثم ورد سؤال آخر، "هل يجوز قراءة القرآن وقول دعاء الختم بدون وضوء؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على "فيسبوك".
وأجاب "وسام"، قائلًا إنه لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء ولكن من الموبايل، ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئًا ولكن يكون على طهارة.
كما وُرد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز قتل القطط المُفسدة في البيت؟". وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أنه لا يجوز قتل الحيوانات ، ويجب دفع الضرر والأذى بأي وسيلة أخرى لا تؤذيه.
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر، تقول صاحبته: "هل يجوز عدم المسح على الشعر عند الوضوء خوفًا من إفساده من السشوار؟".
وأجاب شلبي: "منطقة الرأس التي يجب المسح على جزء منها تبدأ من بداية الشعر من الأمام من منابت الشعر إلى جانبي الأذنين وحتى نهاية الرأس فيجب المسح على أي جزء منها عند الوضوء، فإن لم تستطيعي مسح بداية الرأس فامسحي نهاية الرأس من الخلف ولو بقدر طفيف أو بسيط أقله ثلاث شعرات".
وأضاف أمين الفتوى: "يجب الحرص على صحة العبادات وقدسيتها أولا دون النظر إلى ظروفنا الحياتية".
و"هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟"، سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأجاب في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلًا: "تجهيز البنات من الأشياء التي يثاب عليها الإنسان لأن التجهيز من الأشياء الضرورية التي تحتاجها المرأة عند زواجها، ونعتبر ذلك من الحاجات الأصلية، وفي هذه المسألة نأخذ برأي بعض أهل العلم بأنه لا زكاة في هذا الذهب المدخر للزواج".