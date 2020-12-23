فتاوى شغلت الأذهان.. حكم الحلف على عدم تناول طعام معين لأجل الريجيم.. حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد السشوار.. هل الذهب المدخر لتجهيز البنات عليه زكاة.. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد "السشوار"









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثير من الناحية الشرعية، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في التقرير التالي:









فى البداية، ورد سؤال مضمونه: "هل يجوز القسم على عدم تناول أكل معين لأجل الريجيم ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وأجاب "وسام" قائلًا إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ((وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) الآية 224 سورة البقرة، وبالتالي فالأفضل هو عدم الحلف حتى لا تقع في اليمن، لأنك لو حنثت في اليمين لوجبت عليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين.









وتابع: "ويمكن أن تبحث عن طريقة تساعدك في الامتناع عن هذا الطعام".









ثم ورد سؤال آخر، " هل يجوز قراءة القرآن وقول دعاء الختم بدون وضوء ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على "فيسبوك".



