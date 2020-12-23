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اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يتابع المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي 20/2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في ضوء جهود الوزارة نحو تعزيز المتابعات الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بكافة محافظات الجمهورية والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات التي تعد قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وتولي خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدفا محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تضمن برنامج زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الدقهلية جولات ميدانية على عدد من المشروعات الجارى العمل بها من مشروعات الخطة المشار اليها بنطاق الدقهلية في كل من سندوب بالمنصورة وقري مركز ومدينة نبروه وذلك للمتابعة على الطبيعة أعمال تنفيذ هذه المشروعات .

ومن أهم المشروعات التي تناولتها زيارة وفد الوزارة مشروع مصنع تدوير القمامة بمدينة سندوب وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 255 مليون جنيه وتنتهي كافة الاعمال في المشروع ابريل 2021، ويقع المصنع على مساحة حوالى 18 ليتعامل مع حوالى 80% من المخلفات للإستفادة منها وبيعها، ومن المتوقع أن يساهم المصنع فى توفير فرص عمل للشباب بما لا يقل عن 100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 500 فرصة عمل غير مباشرة.  

وتضمنت الزيارة متابعة الإنتهاء من انشاء عدد 2 مرسى للأتوبيس النهرى بطلخا ويعد هذا المشروع أحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وقد تم تجهيزه وفقًا لاحدث المواصفات وتم تسليمه لشركة قطاع خاص لإدارته وتشغيله.  وتبلغ تكلفة عمل المرسى الواحد حوالى 8.5 مليون جنيه ويساعد الأتوبيس النهرى في تخفيف الأزدحام المرورى وتسهيل الإنتقال بين مركزي طلخا والمنصورة ويقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزى (5 جنيهات) وللطلاب بسعر 3 جنيهات من خلال عدد من الرحلات على مدار اليوم والوقت بين كل رحلة وأخرى حوالى ثلث ساعة.

كما تناولت الزيارة متابعة مشروعات الرصف بالمحافطة ومنها رصف طريق نشا/نبروة حيث تم اعتماد مبلغ 5 مليون جنيه للمشروع بخطة عام 2020/2021 ويبلغ طول الطريق حوالى 3.5 كم (تم الإنتهاء من 1.5 كم، ووضع طبقة رصف واحدة بطول 2 كم) بنسبة تنفيذ حوالى 75% ومتوقع الإنتهاء من الطريق خلال شهر.

وخلال الزيارة التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد محمود السيد رئيس هيئة تخطيط اقليم الدلتا، والوفد المرافق لهما، واستهدف اللقاء استعراض ومناقشة معدلات تنفيذ أعمال المشروعات الجارى تنفيذها فى اطار الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 بالدقهلية، والتى تبلغ قيمة استثمارتها 611 مليون و710 الف جنيه، وذلك فى مجالات الرصف والكهرباء وتدعيم متطلبات الوحدات المحلية، وايضا تحسين البيئة، وقد ثمن السيد محافظ الدقهلية جهود ودعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الدقهلية والتى كان من اهمها مضاعفة استثمارات الخطة لهذا العام بالدقهلية مما ساهم فى زيادة عدد المشرعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية التي تتضمنها مشروعات الخطة.
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