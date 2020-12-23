بالأسماء.. 13 مصابا فى تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة جمصة

أسفر حادث التصادم الذى وقع ظهر اليوم بين ثلاث سيارات مينى باص يقل طلاب جامعة وسيارة ملاكى وسيارة نقل على طريق المنصورة جمصة أمام قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور بالغة.





وحصل صدى البلد على أسماء المصابين وهم: ثريا أحمد فوزي، 20 عاما بكدمات وسحجات بالجسم، ودنيا السيد حليم، 20 عاما، بكدمات وسحجات وهنادي هاني جاد، 20 عاما بكدمات وإصابات متفرقة ومحمد حسين الشربيني، 20 عاما بكدمات وإصابات متفرقة ومقيمين مدينة بلقاس وسمية صالح إسماعيل، 20 عاما من قرية السماحية بمركز بلقاس باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه، ومحمد نادر حلمي 24 عاما من قرية دملاش بمركز بلقاس بكدمات وإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس.





وأصيب أيضا كل من: هدى على خضر، 20 عاما بجرح قطعي بالرأس 5 سم و ماجدة أحمد عبد العزيز، 19 عاما، بكسور وكدمات، وشيماء عبد الله عوض، 19 عاما، بكسر بالقدم اليسرى وقطع بالوجه 2 سم ومقيمين بقرية أبو دشيشة بمركز بمركز بلقاس وأميرة السيد عبد العزيز، 18 عاما، من الخلالة مركز بلقاس بكسر بالذراع الأيسر وأحمد نجاح، 23 عاما من ميت عنتر مركز طلخا بكسر بالذراع الأيسر وجرح بالقدم اليمنى إسراء إسماعيل، 20 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى بلقاس.



