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برلمان

حماية للمنتج المحلي.. صناعة البرلمان تثمن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:04 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة
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فريدة محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين "صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907"، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.


وطالب فرج عامر، في تصريحات له، الوزيرة بإصدار قرارات أخرى مماثلة لمختلف الصناعات والمنتجات المصرية للحفاظ على الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.


وأكد "عامر" ضرورة الوقف الفورى لأى منتجات صناعية وسلعية لها مثيل فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مطالبا الحكومة بالإسراع فى مراجعة ملف جميع المنتجات المستوردة ووقف أى عمليات استبدادية لها مثيل من المنتجات المصرية.


وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.


وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لـ تنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

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