ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"الفقي وعزيز" يفتتحان وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:41 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
Advertisements
أنغام الجنايني
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، صباح اليوم، وحدة الدكتور "إسماعيل عبد العليم" للحالات الحرجة بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي، والتي تم تجهيزها بكافة الإمكانيات الطبية بتكلفة ١١ مليون جنيه دعمًا من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وأكد اللواء طارق الفقي أهمية تلك الوحدات الطبية المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدًا بالدور المتميز الذي يقوم به المستشفى الجامعي لخدمة المواطنين.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن افتتاح وتشغيل هذة الوحدة يأتي ضمن أولويات إدارة الجامعة لإيمانها بالعمل علي تطوير وارتقاء المنظومة الطبية من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث إن المستشفى الجامعي تقدم خدمة علاجية لما يقرب من ٧٠٪؜ من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، موضحًا أن الوحدة تقوم برعاية الحالات الحرجة وغير الحرجة للأطفال الذين يعانون من أمراض ومشاكل طبية وإصابات مرضية، وخاصة للأطفال حديثي الولادة من عُمر ٢٨ يوما حتى سن ١٢ عامًا.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، أن الوحدة تضم ١٤ سريرا ووحدتين للعناية المركزة والمتوسطة مجهزة بعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للأمراض العصبية والنفسية، وأخرى لأمراض القلب "الايكو"، إلى جانب احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة رئيس قسم الأطفال، إن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة لعلاج عدد من أمراض الأطفال، منها حالات التسمم، التشنجات العصبية، لدغات العقرب، الفشل القلبي وحالات غيبوبة السكر، الفشل الكلوي، إضافة إلى الالتهابات الرئوية الحادة، مشيرًا إلى أنه تم تسمية الوحدة باسم الدكتور إسماعيل عبد العليم "رحمه الله" أستاذ طب الأطفال وأحد مؤسسي القسم تقديرًا لمجهوداته في العملية التعليمية وخدمة المرضي.

وقالت كريستين صفوت مسئول التسويق بالجامعة، إن افتتاح تلك الوحدة يأتي في إطار جهود إدارة الجامعة لتوفير تمويل خارجي، بالإضافة إلى موازنة الدولة لدعم المستشفي الجامعي، إيمانًا بأهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الخارجية التي تدعم المجتمع مثل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وغيرها من المؤسسات الداعمة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، الدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، وأسرة المرحوم الدكتور اسماعيل عبد العليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري.


أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، انتهاء جولة انتخابات اختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، والتي فاز بها ٢٣٨ طالب وطالبة في ١٧ كلية. 


وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يجرى اليوم الاربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
"الفقي وعزيز" يفتتحان وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي
"الفقي وعزيز" يفتتحان وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي
"الفقي وعزيز" يفتتحان وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

عميد صيدلة عين شمس: نوفر كل السبل لإتمام انتخابات اتحادات الطلاب

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية.. وتفتح باب تلقي الطعون

1089 طالبا وطالبة يترشحون بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

جامعة مطروح تتلقى طلبات الطعون لانتخابات اتحاد الطلاب

41 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

مشهد صادم.. الذعر يضرب شوارع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة .. فيديو

الأسوأ لم يأت بعد.. الجائحة القادمة مخيفة أكثر من كورونا

أحسن رجال بالعالم.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

استشارى تغذية: الشاى الأخضر أخطر على الصحة من الأحمر .. فيديو

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر