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اقتصاد

رؤوف عبد الله: 15 مليار جنيه استثمارات و240 ألف عامل في السيراميك مهددون بالضياع بسبب ارتفاع أسعار الغاز

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد رؤوف عبد الله، عضو  شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بــ وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، يؤكد أن الدولة بدأت التدخل لإنقاذ صناعة السيراميك في مصر وعمل دراسات جادة لحل المشكلة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن صناعة السيراميك غير كثيفة فى استهلاك الطاقة، ولكنها تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.


وقال رؤوف عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المصانع تعانى من عدة معوقات قد يؤدى استمرارها إلى الغلق، ومنها ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالأسعار العالمية، وهو ما يؤدى إلى عدم قدرة المنتج المصري على المنافسة مع نظيره بالأسواق الخارجية.


وأضاف أن القطاع يعانى من مشكلة كبيرة، تتمثل فى ارتفاع أسعار الغاز لأن معدل الطاقة المستخدمة لإنتاج متر سيراميك واحد من 20 إلى 22 جنيها.


ولفت إلى أن صناعة السيراميك لا تحصل على دعم الصادرات، منوها إلى أن السعر العادل للغاز يكون 3 دولارات.


ونوه إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة السيراميك يقدر بنحو 15 مليار جنيه مهددة بالاندثار، ومصر أثبتت تواجدها عالميا واستطاع مصدرو السيراميك فتح أسواق في الخارج، مشيرا إلى أن الطاقة العاملة في مصانع السيراميك تقدر بنحو 240 ألف عامل.


وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.


وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة، والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
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