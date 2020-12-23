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توك شو

عاشق الروح.. كتاب يتناول أعمال وسيرة الشاعر الراحل حسين السيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:10 م
الراحل حسين السيد
الراحل حسين السيد
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة حامدة السيد، نجلة الشاعر الراحل حسين السيد، إن جميع أعمال والدها الشاعر الراحل حسين السيد عامية، وإن كان تميز لمرتين فى أعماله بدمج العامي مع الفصحى، وتلك الأعمال تكون من نوادر الفن، ومن أهم هذه الأعمال لوالدها أغنية "كل أخا عربيا أخى" للراحل محمد عبدالوهاب، كما انفرد والدها فى أغنية "مصر الحبيبة" التى جمعت بين الراحلة وردة والراحل محمود ياسين، الذى أبدع فى أشهر الأبيات من الشعر العربى فى تلك الأغنية.

وأضافت حامدة السيد، خلال استضافتها فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن والدها ولد فى مدينة طنطا من أم تركية، كما أنه التحق بكلية التجارة ولكن لم يستطيع استكمالها، وذلك لأنه زاول مهنة التجارة خلفا لوالده بعد وفاته، كاشفا عن ذكر الأستاذ أحمد رجب فى كتاب خاص بالأغانى لمدى تأثر حسين السيد بالأرقام، فكانت طريقة كلامه مرتبطة كثيرا بالأرقام.

وأشارت نجلة حسين السيد، إلى أن والدها كان يذهب فى صغره يوم الخميس من كل أسبوع إلى تكية الإنشاد الدينى التى يمتلكها خالها، فكان يستهوي حسين السيد الإنشاد، والذكر والنغمة، وهذا هو السبب الرئيسى فى تنمية الحس الموسيقى لديه، مما أدى إلى قول عبد الوهاب له" حسين السيد لديه أذن تغنى وهو يكتب".

وأوضحت أن والدها عند انتقاله من طنطا إلى القاهرة التحق بالمدرسة الفرنسية، وهذه كانت نصيحة أصدقاء والده ليكون إنسان يتسم الإلتزام والإنضباط، مشيرة إلى أنها قامت باختيار اسم الكتاب التي قامت فيه بتجميع أعمال والدها بـ "عاشق الروح"، وهو اسم أطلق على واحدة من أهم أغانيه، التى تنتهى ببيت شعر كأنه حكمة مأثورة " وعشق الروح مالوش آخر لكن عشق الجسد فانى"، ومن هنا فضلت أن يكون اسم الكتاب بعنوان تطرق إليه بنفسه.
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