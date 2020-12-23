محافظ دمياط تصدر قرارات لتنظيم العمل بالمصالح في ظل كورونا.. تفاصيل

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كتاب دورى رقم 24 لسنة 2020 لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة. وجاء فى الكتاب الدورى، أن يتم منح إجازة استثنائية للموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين للحالات بحد أدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة.





وجاء في القرار، أن الموظف المستحق للإجازة الاستثنائية لا يستحق صرف الأجر الإضافى وكل ما يستحق صرفه بعد أوقات العمل الرسمي.





وقررت محافظ دمياط، تنظيم العمل بالتناوب بين العاملين خلال الفترة القادمة لتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما لا يجاوز نسبة 50% من إجمالى العدد لتقليل الكثافة والتجمعات، وذلك طبقا للقواعد التى تراها الجهات محققة للصالح العام ووفقا لرؤية رئيس الجهة وتحت مسئوليته المباشرة وطبيعة العمل بما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة إلى المواطنين مع توفير الحماية اللازمة لكافة العاملين.





وأوضح القرار انه لا يتم احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا ولا تؤثر على المستحقات المالية للعاملين. وشددت المحافظ، على رئيس الجهة أو مديرى عموم الإدارات إذا ما تلاحظ انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.





يأتى هذا القرار في إطار العديد من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.





أقرأأيضا:



