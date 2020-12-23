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رياضة

بعد إصابتهما بكورونا.. طبيب الزمالك يكشف الحالة الصحية لـ طارق حامد ومحمود علاء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:21 م
طارق حامد - محمود
طارق حامد - محمود علاء
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ملك موسي
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن حالة لاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا مستقرة ولا توجد عليهم أي أعراض.

حيث أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد.


كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.

وتقرر خضوع الثلاثي  للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.

وكان الزمالك خصع لمسحة طبية  قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة.

وواصل طبيب الزمالك أن الجميع يخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، بالإضافة إلى العزل المنزلي للتعافي، على أن يخضعوا لفحوصات جديدة عقب انتهاء المدة المحددة وفقا لما هو متبع.
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إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

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