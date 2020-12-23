صحة الغربية تعلن أسماء 20 مستشفى حكومي تحولت للعزل لمواجهة كورونا

اعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم تحت اشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزاره عن تحويل نحو 20 مستشفى بمراكز ومدن المحافظة إلى مستشفيات عزل وفرز لحالات إصابات فيروس كورونا المستجد.

وكشف وكيل الوزاره أ ن هذا الاجراء جاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرارها بالارتفاع خلال شهري يناير وفبراير، مؤكدا ان تحويل هذا العدد إلى مستشفيات عزل وفرز هو نوع من أنواع الاستعدادات لمواجهة تزايد الحالات المحتمل خلال الفترة المقبلة.





وهي كالتالي:-

مستشفى المنشاوي العام

مستشفى كفر الزيات العام

مستشفى المحله العام

مستشفى زفتي العام

مستشفى سمنود العام

مستشفى بسيون المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى السنطة المركزي

مستشفى صدر طنطا

مستشفى صدر المحلة

مستشفى حميات المحله

مستشفى حميات كفر الزيات

مستشفى حميات زفتي

مستشفى حميات بسيون

مستشفى حميات طنطا

مستشفى مبرة المحلة

مستشفى مبرة طنطا