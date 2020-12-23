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محافظات

محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:54 م
محافظ قنا يشهد دورة
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحضانة
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية ''رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا لجميع رواد الأعمال والمبتكرين في قنا والأقصر وأسوان.


جاء ذلك بحضور الدكتور علي حسن، عميد كلية هندسة الأزهر والدكتور محمد جلال، وكيل الكلية وعدد من هيئة التدريس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


تفقد محافظ قنا، معمل الابتكار وتصنيع النماذج الأولية والذي يعد أحدث معمل للابتكار في الجامعات المصرية والحاضنات التكنولوجية حيث يضم أحدث أجهزة التشغيل والتصنيع مثل معمل متكامل لتجارب معالجة المياه وتنقيتها وإعادة استخدامها ومعمل للمبتكرين وأصحاب الأفكار في مجال الطاقة المتجددة " الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة المياه" ومعمل للحاسب الآلي، بالإضافة لماكينة الليزر للكتابة والحفر والتقطيع علي المواد الغير معدنية وماكينة الراوتر للحفر علي الأخشاب المضغوطة لأعمال الموبيليا والمشغولات الخشبية وماكينة البلازما لتقطيع المعادن والصاج وعمل جميع الأشكال والفورم من المواد المعدنية وأيضا أحدث طابعة ثلاثية الأبعاد لتحويل أفكار المبتكرين إلي مجسم ثلاثي الأبعاد لعرضه علي الشركات والجهات المهتمة.


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وأكد الدكتور علي حسن والدكتور محمد جلال، بأن حاضنة " رواق " هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال والتي تم افتتاحها بمقر كلية الهندسة بقنا بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي للجامعة وذلك ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس مما يساهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030 .


جدير بالذكر أن "رواق" هي أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث يقدم حزمة من الخدمات والدعم المالي والاستشارات والتدريب وتصنيع النماذج الأولية باستخدام أحدث الأجهزة التي تعمل بالتحكم الرقمي والموجودة بمعامل الحاضنة وذلك لكل فريق من الفرق التي سوف يتم احتضانها.

محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
محافظ قنا يشهد دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر
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